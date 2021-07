La spezzina Sara Rossi si guadagna un posto agli europei di "Obstacles course race"

La Spezia - La Round Zero non eccelle solo per il pugilato. Questa volta a brillare è infatti l’atleta Sara Rossi che si qualifica agli europei di OCR (Obstacles course race). La spezzina ha ottenuto questo magnifico risultato dopo una attenta e costante preparazione atletica svolta nella palestra Round Zero gym, sotto la guida del preparatore Atletico e tecnico di pugilato Luca Riccardi. Sara è anche un’atleta agonista della federazione pugilistica italiana: si è preparata durante tutto l’anno con sessioni rivolte al miglioramento delle capacità condizionali, forza, esplosività, resistenza e velocità, grazie ad esercizi di ginnastica funzionale ad intervalli.



La qualificazione agli europei è avvenuta tramite il suo secondo posto all’interno della categoria 35-39 Age Group della gara Nature race avvenuta in Sardegna lo scorso 6 giugno, si tratta di un percorso 10 km per 25 + ostacoli naturali e artificiali. Sara si è guadagnata una grande soddisfazione grazie alla sua perseveranza e capacità fisica oltre che mentale, ora la voglia di vincere è tanta, nel frattempo continueranno gli allenamenti e le gare intermedie in vista di questa importante gara.