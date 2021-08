La Lazio e due ko che gridano vendetta. Ma all'Olimpico è imbattuta nel 2021

La Spezia - Lo scorso anno vinsero i capitolini per 2-1 nel contesto di due partite non dominate e con l'episodio del rigore concesso per un incredibile fallo di mano di Marchizza che decise la gara di ritorno, all'Olimpico. Proprio nello stadio più capiente d'Italia, domani sera lo Spezia cercherà maggior fortuna. Durissima per tutti la formazione capitolina quando gioca fra le mura amiche: escludendo le neopromossa, la Lazio insieme all'Inter è una delle squadre imbattute nel 2021 con undici successi e un pareggio. Lazio che ha vinto nove delle ultime undici partite contro squadre liguri in serie A, segnando 27 reti nel periodo (2.5 di media a match). Lo Spezia dal canto suo ha pareggiato cinque delle ultime otto gare di campionato, lo stesso numero di “X” che aveva ottenuto nelle 23 precedenti partite di Serie A. E grazie al 2-2 di Cagliari lo Spezia fra campionato scorso e attuale, riesce ad inanellare il quarto risultato utile consecutivo, segnando sempre almeno due gol a partita.