La colonia Olivetti a chi lanciò Italiano: "Fortunati voi ad avere Vincenzino"

La Spezia - Ogni volta che il Trapani Calcio è in difficoltà, è suo il primo telefono che squilla. Quello di Andrea Bulgarella, costruttore nel campo delle strutture ricettive di lusso. Ha l'occhio per le dimore storiche e gli edifici antichi da recuperare, la sensibilità di maneggiare strutture vincolate dai Beni culturali. Ha avuto anche quella per il calcio nei ruggenti anni Novanta della serie C italiana.

Portò, da patron e presidente, la squadra della sua città a sfiorare la serie B. Traguardo impensabile fino a quegli anni, di tanta Interregionale. "E c'era Italiano con noi, certo. Vincenzino è cresciuto a Trapani, esploso nel settore giovanile e venduto al Verona Poi è tornato come allenatore quasi vent'anni dopo, come sapete, e ha conquistato la promozione da tecnico". Lo ha ricordato oggi, a margine della conferenza stampa che lo introduce come nuovo proprietario della colonia Olivetti a Sarzana.



Arriva in provincia della Spezia - è trapiantato in Toscana ormai da anni - proprio mentre Italiano torna in Sicilia per le vacanze. "E' una delle persone che stimo, ammiro e apprezzo di più come professionista del calcio in Italia - dice Bulgarella -. Tanto da allenatore, quanto come uomo. Lo conosco che era un bambino, ci sentiamo sempre. Lo sapete quanto siete fortunati voi spezzini?". Dalle pallonate in strada a Ribera al Partinico e infine al Trapani con cui debutta da professionista a metà anni Novanta in serie C1.

Gli allenatori sono Ignazio Arcoleo e il compianto Walter Nicoletti. "Avevamo un settore giovanile fortissimo. La gente veniva da noi pensando di trovare un territorio arretrato. E invece abbiamo lanciato Tedesco, Materazzi, Vasari e Italiano in quegli anni. E guardate cos'è diventato oggi: per me l'allenatore per me il più bravo d'Italia e un uomo serissimo".