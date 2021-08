L'importanza di fermare il tempo per darsi tempo

La Spezia - Del fatto che Emmanuel Gyasi sia un calciatore sostanzialmente incapace di simulare un fallo, né l'arbitro Fourneau (prossimo internazionale), né il VAR Piccinini erano tenuti a tenerne conto. Del fatto che però Carboni ne incroci la corsa toccandogli la gamba destra e facendolo inciampare, sia l'arbitro in campo che quelli in studio sono colpevoli omissori ieri sera in Cagliari-Spezia. Oggi l'episodio è universalmente letto a livello nazionale come un errore di valutazione che punisce i bianchi, prende i secondi che potevano chiudere la partita a loro favore e li trasformano in quelli che regalano il pareggio ai sardi. Peccato.



C'è invece l'anticipo di Pavoletti su Zoet, con Amian che esita e lascia il corridoio allo scaltro attaccante per toccare con la punta una frazione di secondo prima dell'olandese. Una rilettura dell'incrocio Carboni-Gyasi, che avviene prima della concessione del rigore a Joao Pedro, avrebbe dovuto portare però a segnare il dischetto nell'area opposta.

A fine partita lo Spezia continua con il proprio atteggiamento mai polemico nei confronti anche di un torto evidente. Robert Platek in persona si è informato presso la dirigenza al seguito sulla dinamica che si applica in casi simili, su come funziona il meccanismo della valutazione on and off the pitch. Sapienza calcistica che entra per il neofita owner, atteggiamento impeccabile del club che dimostra nuovamente di essere in questa categoria non per caso.



La tecnologia c'è, fa il suo corso e limita gli errori, ma non può eliminarli. Anche lo Spezia può imparare una lezione, utilissima per chi anche ieri aveva l'età media in campo più bassa di tutta la serie A: solo 24.5 anni. E' la stessa lezione di cui la Lazio, prossima avversaria sabato, diede saggio nella trasferta dell'Olimpico della scorsa primavera. Ricordate il tocco di mano di Marchizza e il successivo, generoso, rigore?

I biancocelesti di casa - la squadra più vecchia del campionato oggi -, subito dopo l'episodio, fermarono la rimessa in campo su richiesta della panchina, accerchiarono Giua di Olbia e lo spinsero ad uno scambio con il VAR. Crearono insomma tutti i presupposti per soppesare quanto successo pochi secondi prima con calma, seminarono il terreno per la valutazione del penalty usando l'esperienza.



Nei secondi dopo lo sgambetto su Gyasi, sarebbe stato prezioso interrompere l'azione subito rilanciata da Cragno. Un fallo tattico magari, per dare tempo al sestetto di formulare un quadro più lucido della dinamica, che evidentemente le immagini prodotte non hanno poi permesso di considerare in maniera inequivocabile. Una cosa è rivederlo a caldo, un'altra con un rigore per la squadra di casa già concesso ed eventualmente da ribaltare.

Non possono bastare le braccia larghe di uno stupefatto Gyasi ad aiutare gli arbitri e sé stessi in questi casi. Un appunto, per non sentirsi periodicamente frustrati e non rinfocolare teorie di complotto che sono il pane di un vittimismo ingiustificato. Allo Spezia il Var ha concesso un rigore decisivo nei minuti finali a Napoli la scorsa stagione.