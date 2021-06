Il dottor Salini, membro Comitato scientifico FIGC, in orbita Spezia

La Spezia - Primario di ortopedia all'ospedale San Raffaele di Milano e membro del Comitato tecnico-scientifico della Federazione italiana gioco calcio. Il professor Vincenzo Salini viene associato allo Spezia Calcio dal quotidiano abruzzese Il Centro oggi in edicola. Il medico, uno dei più in vista nel panorama nazionale nelle specialità di ortopedia e traumatologia, lascerà infatti tra pochi giorni il Pescara Calcio con cui collabora da 22 anni. Dovrebbe in ogni caso rimanere nel mondo del calcio, in particolare in serie A e in un club più vicino alla Lombardia dove risiede. Lo Spezia, che affronterà il discorso legato allo staff medico subito dopo aver chiuso la vicenda Italiano, potrebbe essere una delle destinazioni in lizza.