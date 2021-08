Gli aquilotti rientrano a Spezia, tamponi negativi

La Spezia - Ultima seduta di allenamento in Trentino stamani per lo Spezia di Thiago Motta che nel pomeriggio la lasciato definitivamente Ronzone per fare rientro in città. Da domani la squadra riprenderà la preparazione a Follo iniziando a lavorare per l'esordio in Coppa Italia fissato per il 13 agosto a Lignano contro il Pordeone. Appuntamento al quale il mister spera di arrivare potendo contare su qualche nuovo acquisto. Intanto l'ultimo giro di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra ha dato esito negativo.