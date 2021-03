Estevez negativo al tampone, ma rientra solo per il Crotone

La Spezia - Nahuel Estevez deve riottenere l'idoneità sportiva e potrà poi tornare ad allenarsi con i compagni. Il centrocampista argentino ha sconfitto il Covid, fortunatamente senza sviluppare sintomi significativi, ed è pronto a rientrare a disposizione. Dopo una dozzina di giorni di isolamento, anche dovesse arrivare il via libera dai dottori, il 25enne difficilmente sarà della trasferta contro la Lazio. Più facile venga tenuto a riposo e riprenda gradualmente per puntare Spezia-Crotone del 10 aprile.

Con Provedel ormai in gruppo da qualche giorno, l'unico caso Covid rimasto nella rosa aquilotta è quello di Juan Ramos. Ora si attende il rientro dei nazionali sperando di non avere brutte sorprese come purtroppo successe lo scorso ottobre con l'under 21 azzurra.