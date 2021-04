Domenica amara per la Cestistica, al Palasprint vince Firenze

La Spezia - Cade in casa per 73-89 la Cestistica spezzina, battuta da Firenze, vedendo anche ribaltata la differenza canestri (il vantaggio delle liguri era di 13 punti), con lo scontro diretto adesso a favore delle toscane. Le due squadre sono entrambe a quota 22 punti, ottava e nona nella A2 femminile girone sud, ma la Cestistica ha tre partite ancora da recuperare. Le bianconere si ritrovano ad inseguire per tutti i 40 minuti, mai avanti, e come attenuante per la sconfitta potrebbe esserci la stanchezza, considerando che è stata la terza partita in otto giorni. La chiave della gara, oltre alle migliori percentuali della compagine toscana e alla prestazione record di Marta Rossini (40 punti), è stata soprattutto la maggiore reattività delle ospiti.



Dopo aver toccato il -17 (15-32) nel primo tempo, la Crédit Agricole riesce ad avvicinarsi soltanto fino al -8 con una tripla di Tosi (27-35), prima di venire ricacciata indietro da Firenze ogni qual volta la Cestistica provi la rimonta, fino addirittura al -22 dell’ultimo periodo (53-75). Alle bianconere non bastano 24 punti di Hernandez, 15 di Sarni, 13 di Templari e Packovski. Il prossimo impegno sarà domenica 18 aprile alle ore 17, ancora al PalaSprint di via Parma, contro l’Alma Patti, nel recupero della prima giornata di ritorno, riprogrammata a fine campionato dalla Lega Basket Femminile.



Crédit Agricole La Spezia 73-89 Palagiaccio Firenze (11-24, 28-40, 49-66)



La Spezia: Packovski 13, Templari 13, Hernandez 24, Moretti ne, Tosi 3, Mori 2, Della Margherita ne, Giuseppone 3, Meriggi ne, Guerrieri ne, Sarni 15, Amadei ne. ALL: Corsolini.



Firenze: M.Rossini 40, Cabrini 3, S.Rossini 10, Pochobradska 19, Scarpato 7, Gramaccioni 2, Salvucci 3, Albanese, Poggio 5, Valentino ne, Donadio ne. ALL: Corsini.