Ci voleva una Tarros sontuosa per battere Siena!

La Spezia - TARROS SPEZIA - ACEA SIENA 79-61

Parziali: 17-21 / 42-33 / 62-42.



TARROS LA SPEZIA: Suliauskas 15, Putti 4, Preci 0, Kibildis 20, Leporati 0, Bolis 19, Casoni 13, Fazio 4, Menicocci 4; n.e. Gaspani, D’Imporzano, Cozma.

ACEA VIRTUS SIENA: Bianchi 4, Bartoletti 7, Lenardon 0, Lazzeri 2, Olleia 14, Ndour 6, Neri 15, Imbrò 8, Braccagni 5; n.e. Berardi, Calvellini, Bovo.



Arbitri: Frosolini di Grosseto e Nocchi di Vicopisano.



Miglior avvio di “poule-promozione”, al di là del valore della Virtus Acea Siena, molto probabilmente la Tarros Spezia non poteva poteva averlo. Lo stesso allenatore Maurizio Bertelà al termine afferma che al momento non si può non essere contenti, un po’ più analitico il direttore sportivo Maurizio Caluri, il quale riconosce che tutto è filato liscio solo dopo l’assestamento iniziale della difesa (alla fine del primo quarto in effetti erano avanti gli ospiti…alla lunga però gli spezzini sono giunti ad avere un vantaggio di addirittura 23 punti) ma aggiunge che secondo lui questa Tarros può tenere testa a chiunque in questa “poule”. Per la cronaca padroni di casa con Suliauskas in regìa e Bolis guardia, Kibildis ala-guardia e Casoni ala-pivot, capitan Fazio centrale: Putti ha dato il cambio un po’ alle guardie e soprattutto a

Suliauskas, di guardia s’è visto pure Leporati, al centro ha fatto la sua parte pure Menicocci; ha fatto capolino, da play, pure il giovanissimo Preci. Nota di encomio particolare magari, non è la prima volta, per Federico Casoni che da “ex” sentiva forse particolarmente il confronto. Fra i senesi Bartoletti playmaker talvolta rilevato da Lenardon e Neri guardia, Olleia e Imbrò alle ali dove è comparso pure Bianchi, centrale Ndour a cui a volte ha dato il cambio Lazzeri ed

è entrato anche il “jolly” Braccagni. Domenica 2 maggio Tarros ad Agliana contro l’Endiasfalti.