Amian squalificato, torna per Venezia-Spezia

La Spezia - Considerato fallo da ultimo uomo, il rosso guadagnato da Kelvin Amian in Lazio-Spezia gli varrà la squalifica per un turno. Il giudice sportivo lo ferma per la partita contro l'Udinese del 12 settembre. Il francese sarà dunque a disposizione per Venezia-Spezia della settimana successiva.