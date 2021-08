Ecco il nuovo attaccante dello Spezia. Un altro tolosano doc come Amian, esploso appena maggiorenne. Dopo 8 gol nel campionato d'esordio, ha salutato il suo pubblico prendendo un megafono in mano.

La Spezia - E così sarà Janis Antiste l'acquisto più oneroso della storia dello Spezia Calcio. Tra oggi e domani il francese firmerà un contratto quinquennale con gli aquilotti e, transfer permettendo, potrebbe già essere tra i convocati di Thiago Motta per la trasferta di Roma contro la Lazio. Al Tolosa 4.5 milioni più 500mila euro in bonus (presenze e gol). Una cifra importantissima se si conta che ha compiuto 19 anni meno di una settimana fa.

Da neomaggiorenne il suo primo campionato da titolare in Ligue 2: 8 reti in 34 partite contando anche la Coppa di Francia. Tolosano doc, proprio come Amian. Ha giocato il 7 agosto scorso la sua ultima partita con la maglia viola nella vittoria per 0-1 contro il Pau FC. A fine partita ha salutato la sua curva prendendo in mano un megafono e lanciando i cori di circa trecento tifosi.





Vous ne verrez rien de plus beau que d?e?u?x? ?m?é?d?a?i?l?l?e?s? ?d?'?o?r? ?o?l?y?m?p?i?q?u?e?s? ça aujourd'hui ! ??#PAUFCTFC pic.twitter.com/TKhyZ90ep7 — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 7, 2021

Immagini che raccontano di un elemento di grande temperamento a dispetto della giovane età. Per Pecini può fare tutti i ruoli dell'attacco: esterno, seconda punta o centravanti. Non un corazziere, ma un elemento agile e reattivo con buona tecnica e una dinamicità molto spiccata, almeno quanto la personalità. Famiglia originaria della Martinica, il 2002 era stato seguito in passato da Napoli, Torino, Milan, Atalanta e Sassuolo. Insieme a Strelec rappresenta l'investimento a più alto potenziale di plusvalenza della campagna acquisti che si va delineando.