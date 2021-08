A Roma con Antiste, Sher, Kovalenko e (forse) Reca

La Spezia - A fine partita si è preso grandi complimenti dal suo tecnico e forse ha scritto una nuova fase della propria carriera. La prova da mediano di Simone Bastoni è piaciuta molto a Thiago Motta, che in quella zona potrebbe anche riproporlo nel corso della stagione. Molto probabilmente lo farà già a Roma contro la Lazio sabato prossimo, indipendentemente da cosa porterà il mercato in queste ore.

Manca una settimana alla chiusura delle trattative e Riccardo Pecini ha ancora in ballo sei o sette operazioni in entrata, tutte di un certo peso e con tempi non sempre certi. Ma l'emergenza è quasi alle spalle. La priorità va al recupero di Kovalenko, che oggi sarà valutato dallo staff medico dopo aver saltato la trasferta di Cagliari. Per lui si parla di affaticamento, in teoria qualcosa che poteva almeno renderlo disponibile per la panchina, in una giornata in cui c'erano solo tre giocatori di movimento (di cui un primavera) per le sostituzioni. Invece Motta ha tracciato una linea anche in questo caso: convocato solo chi può giocare, non si rischia un infortunio neanche in caso di ristrettezze.



Insieme all'ucraino, ci sono buone possibilità di avere Sher a disposizione per il centrocampo, il reparto più sacrificato. Qui si tratta solo di attendere i tempi tecnici del Transfer matching system tra Svezia e Italia. L'Hammarby si è preso la bellezza di due giorni - l'iracheno già ad allenarsi a Follo - prima di inviare i documenti alla propria federcalcio che comprovassero il trasferimento in atto. Due lunghi giorni, che hanno tenuto fuori il 19enne dalla prima di campionato. In queste ore si dovrebbe dunque definire il tesseramento, senza ulteriori attese.

La speranza è che lo stesso procedimento avvenga in maniera spedita con la Francia. Antiste ha superato le visite mediche e sarà annunciato domani, secondo acquisto dal Tolosa. Club che ha mancato il salto in Ligue 1 la scorsa stagione e deve abbassare il monte ingaggi: Pecini ha sfruttato il momento portando due operazioni da complessivi 8 milioni di euro a favore dei transalpini. Per ricevere il transfer ci vollero poche ore nel caso di Amian, una tempistica che corrobora la possibilità di avere l'attaccante a Roma. O quantomeno di lasciare a Motta la possibilità di scegliere.



Diverso il discorso per Hove, ventenne centrocampista dello Stromsgodset che, per caratteristiche, farebbe davvero comodo in questo momento. Il calciatore deve ancora arrivare in Italia e ci vorranno tempi tecnici difficilmente compatibili con l'impegno dell'Olimpico per tesserarlo. Per Bourabia manca ancora il via libera dal Sassuolo, ma con quattro giorni a disposizione bisogna chiudere entro domani per sperare di averlo a disposizione contro Sarri.

Qualche chance in più per Reca, con cui l'accordo sarebbe già fatto da tempo. Elemento per la fascia sinistra, dove in questo momento si deve muovere Ferrer giocando con il piede debole. Ogni giorno è buono per avere il polacco, mentre Piccoli sembra ormai dover arrivare solo a ridosso del 31 agosto. La possibilità che l'Atalanta si rimangi la parola data due mesi fa non è neanche concepita in casa aquilotta. Intanto Destro rimane un obiettivo.