A Roma arbitra Giua, con lui la partita peggiore della stagione

La Spezia - Il 4-1 di Crotone rappresenta la partita giocata forse peggio dallo Spezia in tutta la stagione in corso. E ad arbitrarla c'era Antonio Giua, fischietto sardo ma residente a Pisa, che quel pomeriggio assistette alla disfatta degli uomini di Vincenzo Italiano. Sarà lui a dirigere Lazio-Spezia di sabato prossimo. Il settimo incrocio con gli aquilotti, quasi tutti in trasferta: cinque su sei precedenti, di cui ben quattro persi.

Con lui gli assistenti Dario Cecconi di Empoli ed Eugenio Scarpa di Collegno. Quarto ufficiale sarà Davide Ghersini di Genova, mentre al VAR l'esperienza di Luca Banti di Livorno affiancato da Alberto Tegoni di Milano.