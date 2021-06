Via al monitoraggio del territorio dei volontari dell'Anps: nel mirino movida, decoro e... padroni di cani

La Spezia - Si entra nella fase operativa della collaborazione tra Comune della Spezia e Anps, l’Associazione nazionale polizia di Stato. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha deliberato l’approvazione della convenzione tra le parti per l’attuazione di servizi di osservazione e presidio mercati e centro cittadino per la gestione di eventi e movida sul territorio comunale.



"Nei giorni scorsi – ha dichiarato l’assessore al Commercio e al Decoro, Lorenzo Brogi - ho incontrato insieme al comandante della Polizia locale Francesco Bertoneri, gli uomini e le donne di Anps per fare il punto sui protocolli da adottare per dare piena operatività alla convenzione voluta insieme al collega Ivani e che avrà un ruolo centrale questa estate per aiutare le forze di polizia nel controllo del territorio. Nell’occasione ho rivolto un caloroso saluto ai volontari e ho voluto personalmente ringraziarli per la loro disponibilità e per il lavoro che andranno a svolgere. Saranno, infatti, impegnati nel controllo della movida, dei parchi e dei mercati. Inoltre vigileranno affinché si rispettino le norme basilari di decoro: è troppo diffusa la cattiva pratica di alcuni proprietari di cani che non raccolgono gli escrementi dei propri amici a quattro zampe".