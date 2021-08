Veschi, ArticoloUno: "Facciamo gli Stati Generali del centrosinistra e scegliamo chi sfiderà Peracchini"

La Spezia - "Per prepararci alle prossime elezioni amministrative del Comune della Spezia la prossima primavera non c’è più tempo da perdere. A settembre, proponiamo gli Stati Generali delle forze progressiste per conquistare il Comune e sfrattare il sindaco pro tempore, l'immobile Peracchini". Così Moreno Veschi, coordinamento provinciale ArticoloUno, lancia l'idea e adesso saranno le altre ipotetiche forze di un altro attrettanto ipotetico centrosinistra a dire che cosa vorranno fare. Continua l'ex segretario del Pd, oggi anima spezzina del movimento fondato da Pierluigi Bersani: "Si è aperto anche un dibattito. La coordinatrice della Spezia di Italia Viva, Antonella Franciosi, ha accusato noi di Articolo Uno di essere ossessionati dalla polemica con il suo partito. Devo dire la verità: un po' sì. Matteo Renzi ha fatto troppi danni alla sinistra, ancora oggi li continua a fare, come la decisione di non sostenere le dimissioni dal governo del leghista Durigon (quello che vuol dedicare a Latina una piazza al fratello di Mussolini al posto della attuale intitolazione a Falcone e Borsellino) per renderci tranquilli nel sottoscrivere un accordo con Italia Viva".



E ancora: "L'elenco delle azioni di Renzi contro gli altri partiti di centrosinistra è lungo. Alle elezioni regionali liguri Italia Viva ha sabotato inoltre l'alleanza con il M5s. Per cui è Italia Viva che, in quel caso, non è stata così unitaria nel centrosinistra, quella stessa unità che rivendica la responsabile di IV, oggi, per la Spezia. Come si vede, non è ArticoloUno che pone problemi ma è la politica di Italia Viva che inquieta profondamente gli elettori di sinistra: questa è una questione delicata, al di là, di quello che possono dire ArticoloUno o il PD. Non è inoltre sufficiente dire che i 5stelle spezzini non hanno ancora deciso se allearsi con le altre forze progressiste. Bisogna sostenere che, sì, noi consideriamo l'alleanza con il M5s un elemento decisivo e strategico. Confrontiamoci pubblicamente come forze di centrosinistra e, così auspichiamo, anche con il M5s. Meglio risolverli subito, i problemi, e non, come si suol dire, nelle" chiuse stanze". Discutiamo dei programmi: (siamo, per esempio ,tutti d'accordo nel dire No al “waterfront” fronte a mare che vuole Peracchini, con un molo crociere che rovina tutto?) e i criteri per la scelta del candidato a sindaco.

Costruiamo il programma e i criteri sulla scelta del sindaco ascoltando i cittadini nei quartieri, le associazioni sociali e culturali, i rappresenti del mondo del lavoro".