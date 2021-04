Turini a Peracchini: "Ma quale questione di genere, si risparmi questi giochetti"

La Spezia - "Nessuno ne fa una questione di genere. La Spezia popolare ha saputo valorizzare uomini e donne. L’avv. Anna rosa Caruso è stata indicata alla presidenza di Spezia risorse, la dott.ssa linda Messini al consiglio di indirizzo della fondazione Carispezia: pertanto, rispediamo al mittente una accusa infamante e priva di fondamento". Così Alberto Turini, coordinatore comunale di Liguria Popolare, appena uscita dalla maggioranza che governa il comune capoluogo, risponde al sindaco Peracchini (qui le parole del primo cittadino) e lo attacca senza mezze misure: "Non ci disturba nè ci imbarazza, anzi ci lusinga e inorgoglisce, poter indicare una donna: ci offende l’imposizione non motivata e non discussa, ci disgusta la presa in giro di chi, dietro il finto paravento della parità di genere, mira solo a indurre un eventuale rifiuto. Questi giochetti li conoscono anche i muri, se li può risparmiare ed evitare di considerare tutti ingenui. Un consiglio al sindaco: si risparmi riflessioni su scenari politici nazionali, noi siamo nel nel centrodestra e alternativi alla sinistra, ma pensi piuttosto da qui alla fine del suo mandato a dare risposte concrete la città sta ancora aspettando un cambio di passo".