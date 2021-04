Sovraffollamento corse da e per Muggiano, Lombardi, Melley e Centi interpellano il sindaco

La Spezia - "Nella giornata di ieri, ci sono pervenute alcune segnalazioni, corredate da foto e video datate 15 aprile, circa il sovraffollamento di alcune corse del trasporto pubblico da e per Muggiano. Tale problematica è stata più volte segnalata al Comune e Atc aveva garantito il potenziamento delle corse da e per Fincantieri. Come si evince dalla foto la situazione in cui versano i lavoratori che ogni qualvolta devono usufruire di un mezzo pubblico è alquanto surreale e merita risposte certe dall'amministrazione". Lo dichiarano i consiglieri comunali Massimo Lombardi (Spezia bene comune/Rifondazione comunista), Guido Melley e Roberto Centi (Leali a Spezia).



"E' per questi motivi - proseguono i tre esponenti dell'opposizione - che abbiamo depositato interpellanza in Comune al fine di richiedere al sindaco e all'assessore competente quali altre soluzioni vogliano mettere in atto per risolvere la problematica, nonché quali azioni si intenda porre in atto al fine di salvaguardare e garantire la salute di lavoratrici e lavoratori, autisti dell'Atc e più in generale dei cittadini tutti", concludono Lombardi, Melley e Centi.