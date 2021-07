Quinto posto per Toti e Peracchini nelle classifiche di gradimento di sindaci e governatori

La Spezia - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è al 56% dei gradimenti e cresce di 8 punti percentuali rispetto allo scorso anno nel 'governance poll', l'indagine annuale effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Toti è sostanzialmente stabile rispetto al gradimento il giorno delle elezioni (-0,1%) ed è al quinto posto della classifica dei governatori, stabilmente guidata dal presidente del Veneto Luca Zaia (74%, +4%) e alle spalle di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Vincenzo De Luca (Campania). “La crescita di 8 punti rispetto al 2020 è segno che questa giunta ha dimostrato di operare bene e anche una grande capacità di collaborazione con le amministrazioni cittadine: abbiamo un’amministrazione di Genova che è nella top 20 dei migliori sindaci su oltre 100 e un sindaco di Spezia che è nei migliori 5 della classifica nazionale. Ora le classifiche valgono quello che valgono, ma dopo un anno complicato come quello che abbiamo vissuto, con la seconda e la terza ondata di Cocid, avere un risultato in crescita è un segno di grande fiducia e mi auguro che questa fiducia continui negli anni successivi. Perché abbiamo molto da costruire e per far ripartire il paese c’è bisogno davvero di grande collaborazione istituzionale tra cittadini e istituzioni". Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, questa mattina, commentando così la classifica del Sole 24 ore che vede il governatore ligure in crescita di 8 punti rispetto al 2020.



Soddisfatto anche Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia: nella classifica di gradimento dei sindaci italiani stilata dal Sole 24 Ore, il primo cittadino del capoluogo dell'estremo levante, è risultato quinto su 105 amministratori locali. “Una grande soddisfazione e un grande orgoglio, non per me, ma per tutta la città, ritrovarsi al quinto posto in una classifica nazionale così prestigiosa - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - L’obiettivo è che il nome della Spezia svetti su ogni classifica per avere un riconoscimento e una credibilità importante a livello nazionale, utile per il turismo, promozione cittadina e l’economia tutta. La classifica si riferisce chiaramente all’anno precedente che abbiamo trascorso in piena pandemia mondiale: un anno in cui abbiamo dimostrato che i Comuni sono un architrave fondamentale per la tenuta stessa del Paese, poiché rappresentano la prima istituzione a servizio del cittadino, e mai come in questo lungo anno e mezzo di Covid-19 abbiamo compreso la loro centralità come punto di riferimento per l’intera comunità. Credo che tutti gli amministratori locali abbiano dimostrato all’Italia la loro grande capacità di resilienza e organizzazione, nonostante tutte le difficoltà di bilancio: l’amministrazione spezzina non si è mai fermata un minuto durante l’emergenza e ha dimostrato in questi quattro anni di governo di essersi rimboccata le maniche non solo per dare prospettiva nuova alla città ma anche per mettersi a disposizione per risolvere ogni criticità. Continueremo con questo spirito fino alla fine del mandato nel solco di un grande principio, “servire, non servirsi”, e con la consapevolezza che dietro un grande risultato c’è sempre una grande squadra per me rappresentata dal mio ufficio di Gabinetto, dalla Giunta, dai consiglieri comunali, dagli alleati, dai partiti di centro destra e dalle liste civiche che ringrazio.