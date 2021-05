Pucciarelli ha incontrato la presidenza della Cna spezzina

La Spezia - Il sottosegretario al Ministero della Difesa Senatrice Stefania Pucciarelli ha incontrato il gruppo di presidenza della Cna spezzina. Il Sottosegretario Pucciarelli è stato accolto dalla Presidente di Cna La Spezia Federica Maggiani, il vicepresidente Cna La Spezia Davide Mazzola, gli altri due membri del gruppo di presidenza Vanni Rossi e Matteo Tiberi, il direttore Cna La Spezia e Liguria Angelo Matellini e la coordinatrice provinciale Giuliana Vatteroni.



Al centro del confronto il futuro delle aree militari della Spezia dato che gli spazi e i bacini dell’Arsenale rappresentano una grande opportunità per le lavorazioni di refitting navale e, dunque, anche per le imprese del comparto. È stata, inoltre, affrontata la problematica della mancanza di spazi a mare per la nautica.



Il Sottosegretario Pucciarelli ha ascoltato con attenzione i referenti della Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e media impresa della Spezia e ribadito la propria disponibilità nel creare occasioni di confronto e accordi sulle tematiche.



È stato anche affrontato anche la questione della direttiva Bolkestein e della necessità di procedere al più presto ad una reale mappatura delle coste italiane per controbattere all’applicazione della stessa.