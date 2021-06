Pubblica Assistenza, l'opposizione: "Peracchini chieda scusa ai lavoratori"

La Spezia - "La verità prima o poi viene a galla. Nonostante il mandato ricevuto dalla III Commissione del nostro Comune per difendere a spada tratta la causa dei lavoratori della Pubblica Assistenza della Spezia, Peracchini non si è presentato alla importante riunione tenutasi in Regione lunedì pomeriggio ed ha lanciato accuse e strali verso chi lo ha contestato per questo. Il Sindaco prima ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’invito all’audizione in Regione, poi durante l’ultimo Consiglio comunale di lunedì sera ha cercato di non prendersi ancora una volta le responsabilità che gli competono proponendo di rinviare l’approvazione della mozione unitaria di tutta l’aula a sostegno della giusta causa della PA spezzina.

Insomma una figuraccia dietro l’altra, non degna del primo cittadino, che oggi ha avuto il suo apice quando Peracchini ha dovuto suo malgrado ammettere che l’avviso di convocazione a Genova era effettivamente pervenuto in Comune ma che il suo staff - composto da un capo di gabinetto e da un vice capo di gabinetto oltre che personale di segreteria vario- nulla gli aveva detto al riguardo.

Dopo questa ricostruzione dei fatti realmente avvenuti chissà se il Sindaco senta l’esigenza di scusarsi pubblicamente con i lavoratori della Pubblica Assistenza e -perché no- anche con tutti noi consiglieri comunali, accusati di voler utilizzare strumentalmente la sua assenza ai lavori della commissione regionale di lunedi. E chissà quali provvedimenti Peracchini riterrà di assumere nei confronti del suo nutrito e super retribuito staff per la pessima figura che hanno fatto fare alla credibilità del primo cittadino di tutto il nostro Comune in una vertenza così importante e delicata come quella che riguarda il futuro di 30 lavoratori della storica PA spezzina".

Guido Melley. Roberto Centi, Lorenzo Forcieri, Federica Pecunia, Dina Nobili, Marco Raffaelli, Luca Erba, Paolo Manfredini, Luigi Liguori, Massimo Lombardi, Donatella Del Turco, Jessica De Muro, Massimo Baldino Caratozzolo.