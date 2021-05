Ponte Pagliari, Forcieri: "Tirato in ballo mio nome? Progetto e cantieri precedenti a mia nomina"

La Spezia - "Il crollo del Ponte sulla darsena Pagliari è un fatto grave, per fortuna non ci sono state vittime. Poiché si tratta di un'opera in ambito portuale, una precisazione da parte mia è d'obbligo. Mi spiace infatti leggere che alcuni speculino su quanto accaduto con la volontà di fare una sterile ed inopportuna polemica politica e in alcuni casi personale, tirando in ballo il mio nome". Così l'ex senatore Lorenzo Forcieri, oggi consigliere comunale e leader del Movimento Avantlnsieme Alleanza Civica Liguria, che aggiunge: "I fatti sono semplici e chiari: il progetto del ponte e l'apertura dei cantieri risalgono a diversi anni prima il mio arrivo in Autorità Portuale, nel 2009. L'opera è stata poi conclusa e inaugurata nel 2010. Non ho quindi avuto a che fare né con la progettazione né con la costruzione dell'opera né sui successivi controlli e manutenzioni, visto che non sono più presidente dal 2016".