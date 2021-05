Pd spezzino soddisfatto per la nomina di Natale: "Recovery plan opportunità da cogliere sino in fondo"

La Spezia - Il coordinamento provinciale del Partito democratico della Spezia augura buon lavoro al consigliere regionale Davide Natale, per l’elezione odierna a presidente della Commissione sul Recovery plan della Regione, "un incarico importante e significativo che siamo certi porterà risultati per gli spezzini e per la nostra Liguria alla vigilia della ripartenza e nella ricostruzione post pandemia", affermano da Via Lunigiana.

"L’opportunità rappresentata dal Recovery plan va colta fino in fondo anche nel nostro territorio dove tante sono le questioni aperte e le trasformazioni strategiche fondamentali per dare nuove prospettive alla nostra provincia", concludono dal Pd.