Pannone (Pd): "Crollo ponte, un'altra ferita a levante"

La Spezia - "Un'altra ferita nel territorio del Levante. Il crollo del ponte mobile nella darsena di Pagliari, al netto della tragedia sfiorata, pone ancora una volta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza. Ai nostri concittadini che, loro malgrado sono stati costretti ad evacuare le proprie abitazioni, va la nostra vicinanza". Così Max Pannone, coordinatore Circolo PD del Levante che aggiunge: "Gli interventi di ripristino dell'ordinaria viabilità vengano quanto prima. I cittadini dei quartieri e le attvità produttive dell'area interessata necessitano soluzioni tempestive per limitare i disagi dovuti al crollo. Le cause ed eventuali responsabilità saranno accertate dai competenti organi inquirenti. Per trasparenza nei confronti della cittadinanza si renda intanto noto quando sono state effettuate le operazioni di ordinaria manutenzione della struttura".