Natale (Pd): “Sanità da salvare ma giunta e Alisa non si muovono”

La Spezia - "Pochi giorni fa su sollecitazione di molti cittadini sono intervenuto sul gravissimo problema delle liste di attesa nella nostra ASL, anche se forse, è più corretto parlare di un problema a scala regionale. A riprova di quanto detto è sufficiente leggere, anche soltanto una parte, dei messaggi che ho ricevuto dopo la mia uscita pubblica.

Anche alla luce di quanto pubblicato sul vostro giornale a seguito di un intervento dei sindacati (FIALS e CGIL, CISL e UIL), credo sia doveroso intervenire per precisare alcune proposte fatte nelle scorse settimane.

Il quadro descritto disegna una situazione che, in parte, con interrogazioni e ordini del giorno ho più volte denunciato.

Manca una politica regionale sanitaria con la conseguenza che tanti professionisti scelgono altre sedi, che vi è una mobilità passiva che ha raggiunto livelli preoccupanti (chiederò i dati aggiornati), che le strutture sono fatiscenti e soprattutto che mancano i servizi perché manca il personale. Bisogna essere chiari, se il problema è generalizzato e presente anche in altri territori, vuol dire che c’è un problema regionale. La Giunta e Alisa devono intervenire per modificare il corso delle cose.

Mi preoccupa che non vi è assolutamente attenzione alle proposte che vengono fatte e le critiche vengono derubricate a sterili polemiche sterili. No, non è così!

I servizi, ha ragione il sindacato, sono oramai sotto il livello minimo essenziale. Il piano occupazionale approvato negli anni scorsi è lettera morta nonostante le deroghe sul personale già approvate e lo stanziamento delle risorse già avvenuto. Gli appalti passano da una proroga all’altra e i concorsi, a livello regionale, sono già stati bloccati.

Avevamo proposto di individuare una struttura per accelerare sulle attività ambulatoriali per i malati no Covid. Nessuna risposta, anzi una sola. Manca il personale. Però si costruiscono strutture, sovrastrutture e per altre attività le risorse ci sono.

Alisa ha intimato alle singole Asl di bloccare le selezioni per i primari. Dopo anni si era iniziato a individuare i percorsi per selezionare le figure apicali ma tutto si è fermato. Fino a quando è possibile sostenere un’organizzazione senza testa?

Assistiamo a reparti depotenziati, accorpati e chiusi (vedi ad es. la chirurgia di Sarzana, il Pronto Soccorso Pediatrico e il servizio prelievi) per carenza di personale mentre le altre Regioni assumono (a tempo indeterminato), fanno le attività di screening, hanno riaperto da mesi le visite ambulatoriali, fanno le operazioni di elezione e stanno progettando come investire le risorse, potenzialmente moltissime, previste dal Recovery.

In Liguria parlare di Case di Comunità, di Ospedali di Comunità e di telemedicina è cosa da extra-terrestri mentre dovrebbe essere l’assillo di Alisa per farsi trovare pronti all’appuntamento previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Ovviamente anche per le Case di Comunità e per gli Ospedali di Comunità servono nuovi medici, infermieri, tecnici, amministrativi e OSS e un nuovo modo di pensare alla spesa sanitaria e allora mi domando, cosa stanno aspettando?

Nei giorni scorsi in Commissione Sanità e Next Generation UE sono stati presentati tre progetti (uno che riguarda le RSU, un altro la possibilità di dialisi presso le abitazioni dei pazienti e uno per i cardiopatici pediatrici) legati alla telemedicina che potrebbe contribuire a cambiare il corso della sanità regionale. Progetti che sono stati pensati e progettati da professionisti della nostra sanità. Vanno sostenuti, bisogna crederci perché quello è il futuro perché quello è il cambio di passo che ognuno di noi vorrebbe. Alisa e la Giunta non hanno più giustificazioni. Devono agire!".



Davide Natale, consigliere regionale Pd