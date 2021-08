Natale (Pd): "La scuola riparte e il tpl è da organizzare. Cosa fa la Regione?"

La Spezia - Un’interrogazione, a firma Davide Natale, per capire quali linee guida sta dando la Regione per affrontare i probabili problemi che si presenteranno alla ripresa dell’anno scolastico. Il nuovo anno comincia mercoledi 15 settembre 2021 e termina venerdì 10 giugno 2022 in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria. Fanno eccezione le scuole dell'infanzia, che proseguono invece fino a giovedì 30 giugno 2022. "Dalla stampa si legge che vi sono regioni come la Toscana si sta adoperando per verificare le disponibilità di privati per fornire ulteriori mezzi o il Veneto che sta

predisponendo un piano complessivo per assicurare il rispetto della capienza massima prevista e il mantenere alta l’attenzione sui distanziamenti evitando assembramenti alle fermate. Inoltre a Verona, dal 30 agosto al 12 settembre, verrà attivato un orario intermedio, una via di mezzo tra l’estivo e l’invernale, intensificando le frequenze negli orari di punta. Una soluzione che punta a compensare la capienza ridotta con l’obiettivo di ridurre il rischio di possibili disservizi. In Emilia-Romagna si stanno organizzando per avere centinaia di mezzi in più sulle strade a partire dall’apertura delle scuole. Accanto a questa iniziativa la Regione emiliana ha esteso la gratuità del trasporto pubblico per gli studenti under 19 iscritti alla scuola secondaria".



Secondo il consigliere spezzino del Pd tutte queste iniziative si scontrano con il silenzio che viene dalla Regione Liguria la quale non ha ancora predisposto, o fatto predisporre, piani e azioni per affrontare. con un organico piano di interventi, la prossima riapertura delle scuole."Nell’interrogazione chiedo che cosa sta facendo la Regione per non farsi trovare

impreparata e per aiutare le singole aziende di trasporto dei vari bacini. Inoltre, anche alla luce delle risorse previste dal Next Generation UE, chiedo quale sia l’indirizzo che la Giunta regionale ha impartito per rivedere l’organizzazione del

trasporto pubblico e gli investimenti in mezzi alimentati elettricamente o a idrogeno. La sostenibilità delle nostre città passa anche attraverso un servizio di trasporto pubblico all’altezza delle nuove esigenze che si manifestano nella società

moderna".