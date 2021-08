Marola, Franciosi: "Quando Peracchini darà conto di quei 6000 metri quadrati mai richiesti?"

La Spezia - La Società Mutuo Soccorso di Marola torna a sottoporre all’amministrazione Peracchini il mistero dell’area di 6 mila metri quadrati dentro l'Arsenale restituita alla città con convenzione firmata tra l’amministrazione Federici nel 2016, l’ammiraglio De Giorgi e il Ministro Pinotti, che da oltre quattro anni attende attuazione da parte del Comune inspiegabilmente inerte. Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale Italia Viva La Spezia, sottolinea il suo pensiero: "La parte delicata del lavoro era stata conclusa grazie alla capacità di dialogo, agli ottimi rapporti e alla visione comune tra Marina Militare e amministrazione, rapporti costruiti e portati avanti con sapienza - e pazienza - da entrambe le parti, nell'interesse della comunità cittadina e di quella militare. In virtù di questa negoziazione permanente gli spezzini sono tornati ad allenarsi al Montagna e utilizzano il Falcomatà per l'Università che ha i suoi laboratori in seno aIl’Arsenale".



"Purtroppo - attacca Franciosi - da anni dobbiamo assistere allo spettacolo di Peracchini che invece di proseguire nell'azione intrapresa da chi lo ha preceduto - guarda caso nell’amministrazione Federici c’era una delega alle aree militari che non serviva per mangiare al Circolo Ufficiali - si limita ad alzare la voce e insieme a piagnucolare dell'atteggiamento dell’attuale amministrazione della Marina Militare, tanto sforzo unicamente per reclamare una viabilità interna all’Arsenale funzionale all’afflusso del pubblico allo Stadio Picco. Ragionevolissimo, ma il resto, signor Peracchini ? Quando darà conto alla comunità degli spezzini del motivo per cui i 6000 mq in zona Marola non sono ancora stati richiesti alla Marina Militare? Perché nessuno ha più messo in esecuzione l'accordo sottoscritto prima del suo insediamento? Le ricordo che Marina Militare era disponibile a una sperimentazione sulle modalità di accesso appena svolti i lavori essenziali sull’area".



E ancora: "Quanto all’ammiraglio Lazio, vogliamo svelargli un segreto di Pulcinella. Peracchini non è la sua città, ne sta occupando solo lo scranno più alto e temporaneamente. Spezia e gli Spezzini sono altra cosa e meritano, oltreché migliori rappresentanti, anche una vostra migliore considerazione: non è più il tempo di una contrapposizione - peraltro già superata da entrambe le parti nel recente passato - che sa rispondere solo con la parola d'ordine della sicurezza alla richiesta di spazi utili alla Spezia per il proprio sviluppo e per il benessere di chi la abita. Alla città e alla Marina Militare occorrono sguardi lungimiranti capaci di dare grande prospettiva a progetti che sono lentissimi. Le numerose fotografie in tuta mimetica della Senatrice Pucciarelli testimoniano, se non è arrivato Carnevale, che abbiamo una Sottosegretaria alla Difesa di Spezia e pure della stessa maggioranza che governa la città".