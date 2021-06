Manucci, Frijia e Parodi: "Il nostro cordoglio alla famiglia di Alessandra"

La Spezia - "L'ennesimo femminicidio questa volta è avvenuto sul nostro territorio provinciale. In quanto esponenti politici di Fratelli d'Italia e amministratori di questo territorio, esprimiamo a nome di tutto il partito le nostre condoglianze ai famigliari e ci uniamo al grande dolore per una giovane vita spezzata, quella di Alessandra che a soli 25 anni lascia un bambino di 2 anni”. Questo dichiarano Sauro Manucci, Maria Grazia Frijia e Davide Parodi.

"Purtroppo – continuano i tre rappresentanti del partito di Giorgia Meloni - tantissimi continuano ad essere i casi di femminicidio in Italia a dimostrazione del fatto che il lavoro culturale che le istituzioni e la politica devono sostenere e avvallare è enorme. Non bisogna abbassare l'attenzione, non bisogna sottovalutare le situazioni che potrebbero portare a questi episodi di morte, non dobbiamo lasciare sole le donne che si rivolgono allo Stato in cerca di aiuto e protezione", concludono Manucci, Frijia e Parodi