Fratelli d'Italia conferma il sostegno a Peracchini

La Spezia - Visita di oggi ad Ameglia e a La Spezia del commissario regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso che ha incontrato insieme al consigliere regionale Sauro Manucci ed il coordinatore provinciale Davide Parodi i dirigenti ed i militanti locali di Fratelli d’Italia per parlare delle future elezioni che si terranno subito dopo l’estate.

La visita è proseguita a La Spezia dove con Manucci, capogruppo in consiglio comunale, Parodi, i consiglieri comunali ed i vertici del partito locali hanno incontrato Pierluigi Peracchini “mi è stato spiegato il grande lavoro fatto a La Spezia dove l’inversione di rotta rispetto al passato si è visto, ho visto una città molto cambiata più aperta e più bella. Il lavoro, però, è solo all’inizio e solo con il secondo mandato potrà essere concluso”.

“Il secondo mandato, dopo l’ottimo lavoro di questi anni, sarà quello che consegnerà una nuova Spezia ai tanti elettori che nel 2017 hanno scelto il cambiamento in città - dichiara il capogruppo in consiglio e consigliere regionale Sauro Manucci - per questo sosteniamo convintamente Pierluigi Peracchini Sindaco di Spezia 2022 già fin da ora”.

“Fratelli d’Italia non ha nessun dubbio nel sostenere convintamente il Sindaco Peracchini - commenta il coordinatore provinciale Davide Parodi - e siamo convinti che potremo dare il nostro apporto nella vittoria del 2022”