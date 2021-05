Fratelli d'Italia, Alberto Loi responsabile regionale Dipartimento territorio e paesaggio

La Spezia - Alberto Loi è stato nominato responsabile regionale del Dipartimento territorio e paesaggio di Fratelli d'Italia. "Sono onorato - dichiara Loi - dell’opportunità che il coordinatore regionale Matteo Rosso mi ha dato nominandomi responsabile regionale del dipartimento Territorio e Paesaggio. Ringrazio anche il coordinatore provinciale Davide Parodi per la stima che ha dimostrato suggerendomi per questo importante incarico. Svolgerò il mio ruolo coinvolgendo le sensibilità interne del partito e le realtà locali che hanno a cuore questo tema e che giorno dopo giorno, lavorano per migliorare la qualità del mondo che ci circonda. Sarò fin da subito a disposizione di quanti vorranno mettere in campo tutte quelle azioni che servano da traino e volano per lo sviluppo economico e sociale delle nostre aree. Per troppo tempo abbiamo lasciato spazio all’ambientalismo di sinistra fatto di scempi e convegni farciti solo di cachemire e champagne, è giunto il momento di porre in essere azioni e idee che guardino alla sostenibilità, al rispetto e alla salvaguardia del Territorio e ad una visione di sviluppo verde proiettata verso la transizione energetica ed una migliore qualità della vita. La sfida che abbiamo davanti è quella di consegnare un futuro migliore ai nostri figli, quartiere per quartiere, città per città".



"La nomina di Loi - afferma il coordinatore provinciale Davide Parodi - si aggiunge a quelle che nei mesi scorsi hanno reso protagonista il coordinamento spezzino. Una soddisfazione personale ma anche di tutto il partito a livello provinciale che deve renderci orgogliosi del lavoro fatto fino ad ora e che possa servirci come spunto per offrire delle risposte adeguate a quelle che sono le esigenze del territorio provinciale e regionale anche in vista delle prossime tornate elettorali. Loi si affianca ai responsabili dei dipartimenti regionali Costanza Bianchini, Andrea Marrone e Marco De Lorenzi, quest’ultimo affiancato da Cristian Pietrini che sta facendo un ottimo lavoro seguendo il mondo delle imprese e delle attività produttive. Da un partito al 2% ci troviamo, con il grande lavoro della nostra leader Giorgia Meloni, ad

attrarre sempre più persone verso una politica fatta di coerenza e valori precisi. Il coordinamento spezzino arricchisce il panorama politico regionale contribuendo con persone ed idee a realizzare un'idea di Liguria sempre più vicina alle esigenze che il nostro tempo ci impone".