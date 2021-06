Forza Italia a Messuri: "Sua attività è talmente recente e scarsa a cui è impossibile rimproverare qualcosa"

La Spezia - "La sua attività è talmente recente e talmente scarsa a cui è impossibile rimproverare qualcosa. La realtà è che se qualcuno si è trovato gioco forza a rispondere a delle invettive lanciate a mezzo stampa da Messuri siamo stati noi". E' quanto si legge in una nota del partito Forza Italia la Spezia in risposta a quanto scritto da Paolo Messuri. La nota prosegue: "Le accuse a Forza Italia e al presidente Berlusconi, sono state l’atto con cui Messuri ha caratterizzato la sua prima uscita. Che dire poi delle accuse del passato politico al consigliere Baldino che ha avuto il coraggio di uscire da una maggioranza capendone tutti i limiti del suo leader, di battersi per le battaglie in cui crede e in favore dei cittadini e di cambiare fino a quando ha trovato in Forza Italia guidata da Grazzini, il luogo più consono e libero per esprimersi senza censura alcuna? La realtà è che Messuri dimentica che colui che lo ha nominato in modo spartitorio in un ente di secondo grado è stato Peracchini , ovvero la stessa persona che aderì al manifesto programmatico di costituzione del Partito Democratico e che nel 2015 fu un sostenitore della candidatura di Cofferati in Regione Liguria".