Consiglio dei ministri, Orlando: "38 milioni per la Liguria per eventi calamitosi"

La Spezia - E’ stata portata quest’oggi in Consiglio dei Ministri una Delibera del Presidente del Consiglio per finanziare con 73 mln di euro gli eventi calamitosi che hanno colpito Piemonte e Liguria nell’autunno 2020 di cui 38 mln per la Liguria.

Lo rende noto Andrea Orlando, Ministro del lavoro, che specifica che i territori liguri interessati, che fanno riferimento a due delibere dell’ottobre 2020 e del dicembre 2020 sono Imperia e provincia di Imperia, Albenga (Sv), Casarza Ligure (Ge), Maisana e Varese Ligure (La Spezia).

Inoltre nel dl sostegni all’articolo 70 sono previsti interventi a favore di tutte le Regioni che hanno subito eventi calamitosi nell’aprile 2021.