Commissione Trasporti, Paita: "Subito farsi carico dei problemi dell'autostrasporto"

La Spezia - "La riunione di oggi con i rappresentanti dell'autotrasporto sui disagi e le criticità legati ai cantieri che punteggiano la rete autostradale in Liguria si è rivelata davvero costruttiva: a fronte dell'impegno di farsi carico dei problemi denunciati, le varie sigle hanno revocato il fermo dell'autotrasporto". Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera.

"E' un gesto di responsabilità- continua- che non può non essere apprezzato e che deve essere ripagato dal governo con il massimo impegno nell'affrontare le criticità evidenziati dai

rappresentanti dell'autotrasporto. In questo senso il tavolo fissato per il 24 giugno grazie alla disponibilità della viceministra Bellanova rappresenta l'occasione preparare le decisioni concrete di cui il settore ha bisogno e che spetteranno al ministro Giovannini. Da parte nostra, la Commissione Trasporti garantisce la massima disponibilità a dare il proprio contributo,innanzitutto attraverso delle audizioni".

"Di certo, è venuto il momento di trovare finalmente una soluzione convincente a un problema che crea infiniti disagi ai cittadini e danni economici a troppe categorie", conclude.