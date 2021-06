Bagnasco: "Toti ha un disegno contro Forza Italia. Alla Spezia senza di noi la sconfitta è matematica"

La Spezia - "Senza di noi la sconfitta è matematica. Senza Forza Italia l’obiettivo è raggiunto: l’operazione è riuscita, il paziente è morto". Lo ha dichiarato il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, a Genova24 (qui), nell'ambito di un articolo nel quale commenta l'ultima mossa politica di Giovanni Toti, che nei giorni scorsi ha dato la luce a Coraggio Italia insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.



Roberto Bagnasco, deputato azzurro e padre del sindaco di Rapallo, parla chiaramente di "un attacco a Forza Italia, non ho il minimo dubbio. C’è un disegno contro di noi. In questo momento in Liguria siamo soggetti a un attacco concentrico di molte forze che dovrebbero essere vicino a noi ma lo sono solo di nome e non di fatto".