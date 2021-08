"Toti e Peracchini avviino un tavolo per la ricollocazione degli Oss che hanno perso il lavoro"

La Spezia - "Non è ancora giunto al verdetto finale ma già dalle prime notizie ci pare che stia accadendo quanto non avremmo voluto e soprattutto quanto avevamo preannunciato: molto del personale di Coopservice non sarà assunto dall’Asl 5 e quindi perderà il proprio lavoro.

Noi avevamo richiesto la convocazione della commissione regionale sanità proprio per rimarcare l’esigenza di aprire un tavolo per verificare le opportunità che si sarebbero aperte per eventuali ricollocazioni del personale non vincitore di concorso.

I vertici di Alisa e dell’Asl si erano dichiarati favorevoli anche se, è innegabile, serve l’impegno diretto da parte del presidente Toti e del sindaco Peracchini (nel suo ruolo di presidente della Conferenza dei sindaci).

Spero che non si aspettino i tempi del Consiglio regionale ma si agisca subito senza perdere ulteriore tempo.

Ci sono più di cento famiglie che aspettano delle risposte che non possono tardare ad arrivare.

Non abbiamo mai compreso come sia stato possibile arrivare fino a questo punto ma ora a noi interessa trovare una soluzione a questo problema che ha delle ricadute pesantissime sulla nostra comunità".



Davide Natale - Consigliere Regionale Partito democratico

Roberto Centi - Consigliere Regionale Lista Sansa

Paolo Ugolini - Consigliere Regionale Movimento Cinque Stelle