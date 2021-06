"Peracchini si intesta il contributo agli affitti, ma sono soldi che arrivano dallo Stato"

La Spezia - "Non tutti hanno l’anello al naso.

Come quei simpaticoni che non possedendo qualità alcuna e si fanno belli con quelle di coloro in cui si specchiano, il nostro “spumeggiante” Sindaco, con toni trionfalistici, annuncia la pubblicazione di un bando per un “Contributo per sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” per un cifra piuttosto riguardevole pari a 446.847,51 Euro; tralasciando, tuttavia, un aspetto non trascurabile, e cioè che i soldi non escono dalle casse del comune.

E qui casca l’asino.

Infatti, dalla lettura della delibera n. 212, approvata oggi su proposta dell’Assessore Giorgi, si legge, in modo inequivocabile, che trattasi di un trasferimento statale, per la precisione di quanto previsto dalla “legge 431/98, art 11 (contributi per i sostegno alle abitazioni in locazione).

Aggiungo che la stessa delibera da atto che il finanziamento di €.446.847,51, assegnato dal Comune della Spezia, è stato riscosso e imputato al cap.203630/00 bil. 2021 acc.2969/1.

Così come ringraziamo ogni volta la nostra beneamata regione quando eroga generosamente fondi, cerchiamo di essere altrettanto sinceri quando è lo Stato a fare altrettanto. A Cesare quel che è di Cesare".



Coordinatore Comunale

Liguria Popolare

Alberto Turini