"Peracchini pavido, non affronta le domande sullo stadio Picco"

La Spezia - "Abbiamo assistito ancora una volta all’ennesima dimostrazione della colpevole assenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

Presente sulla stampa, ai dibattiti televisivi, protagonista nello spiegare i rendering di nuove curve e del nuovo Picco, ma poi Peracchini dimostra tutta la sua pavidità nel non affrontare le domande di chi rappresenta i cittadini nascondendosi dietro alle risposte delll’assessore Luca Piaggi.

Un’ennesima brutta figura di Peracchini di cui certamente terranno conto i tifosi e i cittadini a cui aveva fatto promesse su promesse.

E’ emerso, dietro l’ammissione dell’assessore Piaggi, che il progetto commissionato da Peracchini e pagato dai cittadini, non è idoneo all’investimento di qualsiasi gruppo imprenditoriali del mondo del calcio perché non prevede nessuna componente commerciale utile all’investimento.

Pare dunque che Peracchini per correre dietro alle vittorie dello Spezia sia inciampato in una spesa inutile di cui forse potrebbe rispondere direttamente alla corte dei conti vista la sua inutilità.

L’altra cosa che emerge è che Peracchini ancora una volta dimostra la sua inadeguatezza a ricoprire il ruolo di capo dell’amministrazione, in tutto questo non vorrei che il sindaco in cuor suo speri che lo Spezia retroceda, così non salvandosi la squadra almeno lui possa salvare la sua poltrona".



Massimo Baldino Carattozzolo