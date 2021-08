"Manutenzione, pulizia e ingiusto aggravio dei canoni: intervenire in Via Borachia"

La Spezia - Interpellanza del consigliere comunale spezzino Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia Bene Comune, sugli alloggi di Via Borachia. "Alcuni cittadini - scrive Lombardi nell'interpellanza - mi hanno segnalato svariate problematiche che sussistono, sia all'esterno che all'interno, degli alloggi di Via Borachia; i cittadini del quartiere succitato hanno segnalato varie problematiche in ordine alle opere di manutenzione ordinaria, quali quelle di pulizia, sfalcio della vegetazione; i cittadini rilevano, inoltre, come detti alloggi popolari siano catalogati da 35 anni nella categoria A2, anziché in quella loro propria A4, con conseguente ingiusto aggravio dell'importo dei canoni per gli assegnatari, e chiedono che il Comune intervenga per il corretto inserimento". Segnalato poi che "all'interno di detti alloggi vivono un gran numero di persone, vi è assoluta necessita di un intervento urgente di manutenzione e riqualificazione, per renderle loro meglio fruibili", il consigliere Lombardi interpella infine sindaco e l'assessore competente "al fine di risolvere tali problematicità ravvisandone il carattere di urgenza per i motivi suesposti ed invitano l'assessore competente ad intervenire".