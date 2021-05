+Europa sul crollo del ponte: "I lavori vengano avviati e conclusi al più presto"

La Spezia - "Nessun ferito, questa è l'unica buona notizia dopo la rottura del ponte sulla darsena Pagliari". I Comitati di La Spezia in Azione e +Europa Liguria di Levante si trovano d'accordo nel sostenere che in un mondo dove i politici amano sostituirsi alla magistratura e, spesso, viceversa, si debbano chiedere tre cose: "Che siano accertate rapidamente le cause del crollo in modo da far sì, prima di tutto , che le prossime infrastrutture siano più sicure; che le attività produttive che operano nella Darsena Pagliari siano rimesse prontamente in condizioni di lavorare rimuovendo la campata crollata; che i lavori di ripristino vengano avviati e conclusi al più presto in modo da garantire la normale viabilità su un asse viario importante per le attività economiche e per i residenti di quelle zone della città".