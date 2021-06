Un nuovo discount per il quartiere di Mazzetta

La Spezia - A Mazzetta arriva un nuovo discount. A pochi passi dai supermercati già presenti in Via Veneto e all'interno del centro Kennedy, al civico 239 aprirà i battenti un negozio "In's mercato". Questa nuova apertura, che avverrà a breve, si inserisce in un quartiere dove è in corso un'avanzata consistente nella costruzione di nuovi edifici e dove spesso gli agenti immobiliari cercano appartamenti in zona da inserire tra le offerte. Il quartiere dunque suscita molto interesse.



Mazzetta si trasforma e la nuova apertura del supermercato è un po' sulla bocca di tutti, già da qualche mese. La conferma che si tratterà proprio di una filiale della catena In's, canale discount del Gruppo Pam già presente al piano terra del Centro Kennedy, arriva da un cartello pubblicitario appeso ad un pilone, sempre in Via Veneto, in prossimità della chiesa dell'ospedale in cui viene indicato l'indirizzo della prossima apertura.



I lavori sono cominciati nei mesi scorsi e alla loro conclusione manca pochissimo. Dall'esterno si nota già una parte degli arredi. Il nuovo supermercato avrà una facciata su Via Veneto, angolo Via Pascoli, Via De Amicis e una parte si affaccerà anche nel tratto finale di Via Nievo. In passato in quei locali erano ospitavano, sulla via principale, un negozio di calzature e un altro di abbigliamento che si sono trasferiti pochi mesi fa in Via XXIV Maggio e in Via Veneto. Il fondo di Via Pascoli e Via De Amicis ospitava un negozio di arredi bagno rimasto vuoto già da tempo.

Sul sito ufficiale del gruppo non è ancora comparsa la data dell'apertura spezzina. Al momento la catena, in tutta Italia, conta 470 negozi. Alla Spezia è presente un altro punto situato in Corso Cavour. Tra le recenti aperture quelle di Roverbella in provincia di Mantova e a Montesilvano in provincia di Pescara.