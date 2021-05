Turismo: riprende servizio l'info point di Confartigianato in Largo Fiorillo

La Spezia - Riprende il servizio di informazioni turistiche al "funghetto” di Confartigianato in Largo Fiorillo. Il point informativo turistico è gestito in collaborazione con le guide turistiche abilitate della Coop. Arte e Natura. Grazie alla mappa della provincia della spezia e all'utilizzo di un QR code sarà possibile portare rapidamente il turista attraverso lo smartphone alla scoperta delle aziende raccolte per categorie: ricettività, trasporti marittimi, guide, taxi, ncc, trasporti natanti, ecc. La struttura inaugurata lo scorso anno è stata affidata in concessione onerosa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale al Centro Assistenza Tecnica Confartigianato.



All'inaugurazione sono intervenuti il Presidente di Confartigianato Paolo Figoli, il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, il Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, il Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, Giovanni Stella, l’Assessore al turismo Maria Grazia Frijia.



L'apertura del point in accordo che i consorzi e le reti di imprese di Confartigianato è un segnale di fiducia nel turismo e vuole essere uno strumento operativo per aiutare le imprese nella ripresa. Largo Fiorillo è una zona cruciale per il passaggio dei turisti, vicino al Terminal crociere e alla passeggiata Morin meta di tutti i visitatori della nostra città.



Riprendono i viaggi e il turismo, sia europeo che extraeuropeo, l’accelerazione mondiale della campagna vaccinale e i green pass danno buone speranze da giugno i flussi potrebbero rivelarsi importanti. Il turista sta cambiando, non si accontenta di una foto ricordo, ma cerca delle “Experience”, esperienze che lo rendano protagonista della propria vacanza, da ricordare e raccontare. In questo punto informativo saranno pubblicizzate le proposte degli operatori turistici di Confartigianato.



Per ogni informazione è possibile contattare Confartigianato Turismo, al numero 0187286655, e-mail: turismo@confartigianato.laspezia.it