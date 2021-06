Tenderblade, nuovo servizio gratis per le associate di Confindustria per le gare di appalto europee

La Spezia - Da oggi partecipare alle gare di appalto Europee sarà un’attività semplice e concreta per le aziende associate a Confindustria La Spezia.

Mercoledì 23 giugno alle 15 sarà presentato nel corso di un webinar organizzato da Confindustria Liguria, il nuovo servizio TENDERBLADE disponibile gratuitamente per le aziende associate che desiderano approcciarsi alle gare di appalto (Tender) nel mercato europeo.



Tenderblade è un software che valuta la possibilità di un’azienda di vincere una gara di appalto europea attraverso l’estrazione, l’analisi e la comparazione dei dati dell’azienda con quelli dei suoi potenziali competitor all’interno del database di TED (Tenders Electronic Daily), la versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei.



Con il supporto di Tenderblade l’azienda può concentrarsi sui tender con maggiori possibilità di successo, evitando di disperdere risorse ed energie in iniziative non rispondenti ai propri mezzi e capacità.



Il software è stato acquistato da Confindustria Liguria grazie all’agevolazione del Bando Regione Liguria sull’Internaziona­lizzazione (P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 - ASSE 3 "Competitività delle imprese ", 3.4.1 "Progetti di Promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale e settoriale") ed è a disposizione gratuitamente di tutte le Aziende iscritte alle Confindustrie territoriali, con l’assistenza tecnica della società Europartners.



La piattaforma Tenderblade potrà essere utilizzata dalle aziende associate con semplicità e in autonomia: l’azienda si collega alla piattaforma, si profila e avvia la ricerca nel database dei Tender: il software restituirà una selezione di bandi sui quali l’azienda ha maggiori probabilità di successo.



Gli appalti europei rappresentano un’opportunità commerciale per le piccole e medie imprese che vogliono internazionalizzare: numerosi i settori economici coinvolti con avvisi pubblici che riguardano molteplici tipologie di forniture in materiali e servizi con importi variabili; da 40 a 100 nuovi bandi per appalti ogni settimana per un ammontare complessivo pari a circa 1.500 miliardi di Euro.



Occorre porre in evidenza che le gare internazionali coprono da sole dal 15 al 20% del budget di organizzazioni pubbliche, come Governi e Regioni, e di organizzazioni sovranazionali, come la Commissione Europea e le sue agenzie, le banche multilaterali, le Agenzie delle Nazioni Unite ecc.

I Tender europei rappresentano un mercato stabile, dove le controparti offrono garanzie sia politiche che commerciali e i pagamenti sono sicuri.



La partecipazione al webinar di presentazione del servizio e della piattaforma Tenderblade è gratuita e aperta a tutte le aziende interessate. Per ricevere il link di collegamento inviare una mail a cardini@confindustriasp.it.