Sono 229 i posti di lavoro disponibili in provincia

La Spezia - Anche in questa settimana di fine agosto sono numerose le proposte di lavoro pubblicate sul sito FormazioneLavoro dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana. Nella fattispecie i posti di lavoro disponibili in provincia sono 229 e riguardano la maggior parte dei settori economici del territorio.



Tra le ricerche più urgenti che possono essere consultate cliccando qui, oltre a quelle nel settore della ristorazione, navale ed edile, i responsabili e gli operatori dei Centri per l'impiego spezzini ne segnalano alcune che riportiamo di seguito.



Si tratta per esempio di 5 posti per meccanici motoristi o apprendisti nella zona della Spezia per una importante azienda di riparazione e manutenzione navale. Si offre contratto a tempo determinato iniziale con eventuale possibilità di stabilizzazione.

Sono poi messi a disposizione 2 posti di lavoro da autisti scuolabus nella zona di Porto Venere, con contratto a tempo indeterminato (part time).

Ritornando verso il capoluogo viene segnalato un posto da autista (patente B + KB) per attività di noleggio di autovetture con conducente: la risorsa dovrà svolgere autonomamente servizi di trasporto persone con auto di lusso e minivan. Viene offerto un contratto a tempo determinato (full time).

Contratto a tempo determinato, con possibili sviluppi, invece, per un posto da tecnico frigorista nella zona di Santo Stefano Magra e per 2 posti da autista (patente C/CQC e CE/CQC) nella zona di Arcola.



Tutti i dettagli su www.formazionelavoro.regione.liguria.it