Scuola e aziende più vicine nel segno della blue economy

La Spezia - Presentato questa mattina a Palazzo civico il progetto "La Rete per il Lavoro". Il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore allo sviluppo economico Genziana Giacomelli, hanno presentato l'iniziativa assieme ai rappresentati della "rete per il lavoro", collegati via web. L'azione pilota - che rientra nel progetto strategico "MA.R.E. - Marché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l'Emploi", avviato dal Comune della Spezia a settembre 2020 in veste di soggetto attuatore, si pone come obiettivo generale quello di rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero promuovendo, attraverso specifici canali, servizi di supporto all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle filiere prioritarie dell'economia blu e verde.

Il Comune della Spezia è stato scelto da Regione Liguria per sperimentare nuove modalità di matching tra offerta e domanda dí lavoro grazie alla costituzione della Rete per il Lavoro e dello Sportello Infolavoro, attivati dal Comune a partire dal 2017 e di cui si prevede il rafforzamento e l'ampliamento nell'ambito del progetto pilota. "Si entra nella fase operativa - dichiara Peracchini - un ente pubblico non può in modo diretto incidere sulla creazione del lavoro, ma primario compito è quello di essere un facilitatore nell'incontro fra la scuola, gli enti di formazione, le aziende e chi è in cerca di occupazione. La blue economy e il mercato del lavoro transfrontalíero rappresentano settori importanti su cui dobbiamo scommettere per il futuro della Spezia, insieme a quello del turismo, perché offrono numerose possibilità dí innovazione, sviluppo e occupazione: tutta "la rete per il lavoro" che è stata intessuta dall'inizio della nostra amministrazione ha proprio il compito di creare un clima di generale collaborazione al fine di dare una risposta alla cittadinanza e alle imprese".



"Vogliamo consolidare l'importante servizio di orientamento al mercato del lavoro - ha aggiunto l'assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico Genziana Giacomelli - offerto dallo Sportello Infolavoro per supportare chi è alla ricerca di occupazione o di formazione favorendo, in un'ottica di complementarietà con i centri per l'impiego, la circolazione delle informazioni sui servizi offerti dai soggetti che compongono la Rete per il Lavoro, i canali di ricerca attiva di lavoro, le attività formative disponibili. Non solo, l'azione pilota del progetto MA.R.E. si rivolgerà in maniera importante anche al mondo delle imprese - con particolare attenzione alle attività legate al porto, alla nautica, alla cantieristica, al turismo - per capirne i prevalenti bisogni professionali e trasferire queste esigenze al mondo della scuola, nella consapevolezza che nel contesto attuale, reso ancor più critico a seguito delle difficoltà generate dall'emergenza Covid19, l'amministrazione debba continuare a garantire ed anzi rafforzare e incrementare gli strumenti da offrire ai giovani e non solo, per costruire un proprio percorso professionale e il loro futuro".



II progetto, coordinato dai Servizi Politiche Comunitarie e Sviluppo economico del Comune della Spezia, prevede diverse attività. Già in calendario incontri con scuole e aziende, con l'obiettivo dí far conoscere le professioni più richieste dal territorio. Nel caso delle scuole, le attività previste riguarderanno seminari informativi rivolti ai docenti, alle famiglie e agli alunni delle scuole secondarie dì primo e secondo grado, per fornire agli studenti un indirizzo di orientamento, dalle scuole superiori all'università, finalizzato a una futura assunzione, mantenendo sempre come focus le professioni legate al mare. Nel caso delle aziende, invece, il progetto prevede tavole rotonde con le imprese della blue economy in ambito meccanico, logistico, commerciale, turistico, per conoscere quali sono le figure professionali più ricercate e orientare le scelte formative dei giovani spezzini. Il programma della prima serie di seminari informativi della "Rete per il lavoro", organizzati in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e rivolto ai docenti degli istituti secondari, prevede un primo seminario di approfondimento che riguarderà il comparto navale, nautico e della logistica portuale, a seguire un seminario sulle professioni legate al comparto turistico ed infine un webinar focalizzato sulla Rete per il Lavoro ed il suo Sportello Infolavoro. Si parte mercoledì 28 aprile, dalle 14.30 sulla piattaforma Cisco Webex con il seminario online rivolto ai docenti degli istituti secondari provinciali dal titolo "La Rete per il Lavoro" -Economia locale e fabbisogno professionale nel comparto navale, nautico e della logistica portuale. Presenti oltre a Peracchini e Giacomelli, Raffaella Bruzzone per la Camera di Commercio di Genova, Lorenzo Tavazzi per "The European House Ambrosetti" e Riccardo Bonanini EIDOS — Società di Consulenza di Direzione. Modera Rosanna Ghirri, coordinatore del raggruppamento funzionale sviluppo strategico e Direttore I Dipartimento del Comune della Spezia.