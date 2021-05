Sabilimenti: prezzi bloccati e operatori pronti, arrivano le prentazioni

La Spezia - Prezzi bloccati anche nel 2021 per gli stabilimenti balneari però il green pass resta un'incognita. Anche se questo maggio si è fatto un po' freddino, in tutta la provincia si scaldano i motori per un'estate che si annuncia un po' più libera per quanto riguarda i flussi e le presenze. Le regole per queste strutture restano le stesse stabilite nel 2020 (leggi qui) e intanto sul fronte delle prenotazioni qualcosa si muove, in positivo, anche in provincia. Aspetti che Cna, Confartigianato e Confcommercio approfondiscono assieme a Città della Spezia.

Il primo passo è relativo ai prezzi. Valentina Figoli di Cna Turismo spiega: "In questi ultimi due anni non ci sono stati aumenti a livello di prezzi, le associazioni di categoria lo avevano chiesto agli operatori e la risposta è stata positiva. E anche per quest'anno i costi non dovrebbero lievitare. Nel 2020 hanno lavorato bene nonostante abbiano perso molti posti. La tenuta c'è stata a seguito della scelta di molti residenti che, non potendosi muovere, hanno scelto gli stabilimenti della provincia per passare le proprie vacanze utilizzando gli abbonamenti stagionali. Anche l'anno scorso, i primi movimenti si erano registrati nel mese di maggio. Il 2020 ha permesso dunque un avvicinamento agli stabilimenti anche a chi prima non c'era mai stato. I nostri operatori hanno confermato che anche per quest'anno, ci sarà molta clientela della zona, a maggior ragione i prezzi rimangono bloccati proprio per avvantaggiare le presenze".

La riapertura degli ombrelloni è un buon segno, si torna in spiaggia e si riconquista un po' di normalità sostenuta anche dall'andamento della campagna vaccinale. Le prime richieste sono già partite e la conferma arriva anche da Nicola Carozza per il consorzio Oasi Confartigianato. "I disciplinari sono stati ben assimilati e c'è una maggiore consapevolezza - spiega - . I prezzi saranno in linea con quelli dell'anno scorso e le aziende, quest'anno ancor di più, hanno saputo adeguarsi. Gli stabilimenti sono assolutamente attenti alla regole Anti Covid e grandi investimenti da parte degli operatori. Il feed back poi è arrivato anche dalla clientela che non solo si è sentita sicura ma ha apprezzato molto anche l'atmosfera, più tranquilla. E non dobbiamo dimenticare che il valore aggiunto di quest'anno sarà la vaccinazione di massa in corso".

Da Confcommercio Turismo, Lorenzo Servadei mantiene un cauto ottimismo, nella speranza che il clima faccia la sua parte. "Le prenotazioni stanno arrivando - spiega -, la situazione rispetto all'anno scorso la situazione è completamente diversa: con i vaccini e la conoscenza delle regole siamo avvantaggiati. Un dato che sarà importante scoprire da qui ai prossimi mesi è che tipo di prenotazioni avremo se stagionali, mensili, settimanali. Siamo moderatamente fiduciosi, perché nonostante tutto il clima di incertezza rimane sarà necessario capire cosa accadrà di settimana in settimana. Nulla va dato per scontato. Pensiamo però che sul fronte spiagge si possa fare una stagione in linea con quella dell'anno scorso e chissà magari qualcosa di più nella speranza però che il meteo sia favorevole".



(foto: repertorio)