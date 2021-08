Reddito di cittadinanza sostegno per 2.370 famiglie spezzine

La Spezia - Nella nostra provincia ammonta a poco più di 532 euro il valore medio del Reddito di cittadinanza percepito, dato Inps di agosto, dai 2.370 nuclei famigliari che attualmente lo ricevono, per un totale di 5.084 persone coinvolte. Sono invece 387 i nuclei famigliari spezzini (433 persone coinvolte) percettori di Pensione di cittadinanza, che nella nostra provincia ha un valore medio di 232,26 euro. In Liguria, la provincia spezzina è quella con meno nuclei percettori di Reddito e di Pensione di cittadinanza (in totale 2.757); il valore medio del primo è il secondo più alto a livello regionale (guida Imperia con oltre 577 euro), quello della Pensione invece è il più basso (anche qua davanti Imperia con oltre 286 euro, poi Genova con 276,64 e Savona con 239, 58). In Liguria attualmente sono quasi 27mila i nuclei famigliari che ricevono uno dei due strumenti di sostegno al reddito, per un totale di oltre 50mila persone coinvolte. Guardando ai vicini della provincia di Massa Carrara, si registrano 3.035 nuclei (oltre 6mila persone coinvolte) percettori di RdC e 445 di PdC (488 persone coinvolte), con assegni medi rispettivamente di 533,64 e 278,26 euro.



Reddito di cittadinanza in Liguria, agosto 2021



Nuclei famigliari percettori totali: 23.163

Genova: 12.966

Imperia: 4.153

Savona: 3.674

La Spezia: 2.370



Pensione di cittadinanza in Liguria, agosto 2021



Nuclei famigliari percettori totali: 3.820

Genova: 2.117

Imperia: 689

Savona: 627

La Spezia: 387