Progetto "Turisico", bando aperto alle aziende turistiche

La Spezia - E' aperto il bando del progetto "Turisico", dedicato alle imprese turistiche localizzate nei territori dell'area di cooperazione transfrontaliera. Opportunità di usufruire gratuitamente di formazione, training e consulenza. E' rivolto a tutte le imprese turistiche costituite da non meno di due anni e da non più di cinque che hanno sede operativa e/o legale nei territori del programma marittimo: Toscana costiera (Pisa, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Lucca), Liguria (Imperia, Savona, Genova La Spezia), Sardegna, Corsica e PACA, e mette a loro disposizione servizi di formazione, consulenza e training sulla gamification.



Le 49 imprese selezionate saranno inserite in un percorso gratuito di supporto all'innovazione, durante il quale scopriranno le tecnologie digitali e le applicazioni di gamification più utili per il loro business. Ogni impresa potrà inoltre selezionare un esperto per ricevere servizi di supporto gratuiti per realizzare il proprio progetto di innovazione digitale. Tra i servizi utilizzabili rientrano lo sviluppo di campagne di digital marketing, la definizione di una strategia di comunicazione online, l'integrazione nei processi e nelle soluzioni aziendali di tecnologie digitali come ecommerce, software CRM, sistemi di fidelizzazione e engagement dei clienti.



La consulenza avrà un valore di 3.000,00 euro per impresa e il progetto dovrà concludersi entro il 30/04/2022. Al termine l’impresa dovrà inviare al partner competente, tramite Pec, una relazione finale sull’attività svolta durante il progetto di innovazione e di gli output prodotti. Le candidature potranno essere presentate fino al 15 Settembre 2021 alle 17. Per maggiori informazioni: Giacomo Fiore 0187598073 giacomo.fiore@cnalaspezia.it e Stefania Costa 0187598072 stefania.costa@cnalaspezia.it