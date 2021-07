Premiato l'SX112 di Sanlorenzo su disegno Zuccon International Project

La Spezia - Successo per Zuccon International Project, vincitore dell’edizione 2021 del Boat International Desing & Innovation Awards – nella categoria Outstanding exterior Motor Yacht Design – 24 to 39.9 m – per aver disegnato le straordinarie linee esterne dell’SX112 firmata Sanlorenzo.



Riconosciuti come tra i più prestigiosi premi nel mondo dello yachting, i Boat International Design & Innovation Awards riconoscono non solo l’architettura e lo stile navale, ma anche gli aspetti di design e tecnologia che rappresentano innovazione, ingegneria e sostenibilità tra le mutevoli esigenze degli armatori di oggi.



SX112 si è aggiudicato le preferenze dei giudici che hanno ritenuto che la barca creasse uno stile di vita nautico completamente nuovo: “In questa categoria molto competitiva, l’SX112 si è distinto per il sapiente utilizzo dello spazio e del vetro […] per l’insolito layout e caratteristiche stilistiche che enfatizzano la connessione con l’ambiente come il beach club di grandi dimensioni con molteplici aperture”.



“Sono molto onorato di aver ricevuto un riconoscimento così prestigioso insieme a Sanlorenzo, con il quale lo Studio ha un’intensa e proficua collaborazione – commenta Bernardo Zuccon. – SX112 è un grande esempio di architettura organica, estremamente fluida, è un’imbarcazione che prende ispirazione dal mondo dei grandi mammiferi marini. Si tratta infatti di una barca studiata per far vivere il mare in modo diretto, limitando le barriere che dividono l’uomo dalla natura. Abbiamo voluto aprire l’imbarcazione al mare attraverso una rielaborazione semplice e diretta degli spazi. In particolare, l’area di poppa, cuore del progetto, è stata progettata come una spaziosa beach house ove interni ed esterni si fondono armoniosamente, per dare all’armatore la possibilità di vivere gli spazi in maniera inedita.”



L’iconica beach house disegnata dallo Studio International Project si è aggiudicata inoltre la candidatura tra i finalisti in un’altra categoria dei Boat & Innovation Awards 2021: il Lifestyle Feature, insieme al progetto della suite armatoriale del Sanlorenzo H1 ALLOY, successo firmato Zuccon