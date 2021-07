Potremolese, Uil: "Arriva finalmente il finanziamento che vuol dire economia, lavoro, sviluppo”

La Spezia - "Dopo trent’anni l’avvio della Pontremolese arriva come una boccata di ossigeno per il sistema infrastrutturale della Liguria sempre in affanno". E' quanto si legge in una nota di Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Marco Furletti, segretario generale Uiltrasporti La Spezia che proseguono: "Con l’approvazione del finanziamento del progetto della Ferrovia Pontremolese da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile si dà slancio alla nostra economia con un’opera strategica per il territorio e per il porto spezzino, per la mobilità, per il lavoro e per lo sviluppo che ci meritiamo. Vogliamo ringraziare per la serietà, il grande lavoro e il dinamismo Raffaella Paita, deputata di Italia Viva e presidente della IX Commissione trasporti e la viceministra Teresa Bellanova, che hanno partecipato agli incontri sul territorio e hanno combattuto questa battaglia insieme a noi, ognuno con il suo ruolo, sul territorio, nella commissione, in Parlamento e al Cipess, affinché la ferrovia potesse essere finanziata e cantierabile nel più breve tempo possibile dopo i tanti anni di immobilismo della vecchia politica".