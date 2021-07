Pneumatici Continental: caratteristiche tecniche, pregi e prestazioni

La Spezia - La scelta degli pneumatici ideali per la propria auto è molto importante, in quanto permette di viaggiare con la massima tranquillità e sicurezza, in base al tipo di strade che si intende percorrere, al clima e alla stagione.



Infatti, come sappiamo, per viaggiare senza problemi è necessario scegliere gli pneumatici adatti secondo la stagione, considerando che nel corso dell’anno non variano solo le temperature, ma anche le condizioni della strada. Montare pneumatici di qualità significa quindi essere in regola con la legge, tutelare la propria salute e sicurezza e muoversi senza problemi con qualsiasi clima e temperatura.



I pneumatici Continental sono noti per la loro affidabilità e longevità, ma anche per il vasto assortimento di modelli adatti ad ogni occasione. Il noto marchio tedesco propone infatti pneumatici estivi adatti per le alte temperature, modelli invernali per viaggiare tranquillamente anche su strade coperte di neve e di ghiaccio, e pneumatici speciali per l’offroad, i veicoli fuoristrada e le auto a trazione integrale.



Pneumatici Continental, un sinonimo di affidabilità e alta qualità

Il marchio Continental, sicuramente noto a tutti gli automobilisti, è presente sul mercato da oltre 150 anni, e svolge un continuo lavoro di ricerca e di sviluppo finalizzato ad offrire un livello di sicurezza sempre più elevato.



Oggi il marchio propone pneumatici stagionali, versioni adatte con qualsiasi clima e temperatura e pneumatici studiati appositamente per le esigenze particolari, quali possono essere i lunghi percorsi su strade sterrate o su terreni irregolari.



I pneumatici estivi Continental sono caratterizzati da prestazioni elevate in condizioni di alta temperatura, offrono doti eccezionali di sicurezza e tenuta di strada e rappresentano il risultato di una continua innovazione tecnologica. Sono disponibili sia per le automobili normali, sia per i fuoristrada e i veicoli commerciali.



La versione invernale dei pneumatici Continental è stata progettata appositamente per rispondere alle complesse esigenze della stagione fredda. La temperatura che può arrivare ad essere anche molto bassa, l’elevata percentuale di umidità e la frequente presenza di un fondo stradale ghiacciato o coperto di neve rendono la guida molto più complicata e pericolosa.



Gli pneumatici invernali Continental sono stati creati per garantire sicurezza anche in condizioni avverse, offrono un’ottima presa sia sul terreno asciutto che su strade bagnate, sdrucciolevoli o coperte di neve. I pneumatici di questo tipo resistono bene al freddo e garantiscono una guida sicura anche nelle situazioni più difficili. Anche in questo caso, è possibile scegliere tra modelli per le auto, i veicoli commerciali e le vetture a trazione integrale.



Pneumatici Continental 4 Stagioni

Oggi sono sempre più tante le persone che scelgono i pneumatici 4 Stagioni di Continental, grazie alla tecnologia innovativa che consente di utilizzare lo stesso prodotto in tutti i mesi dell’anno. Questo tipo di pneumatico garantisce ottime prestazioni nella zone in cui il clima è temperato, ma non solo: sopra i 7° C su strade asciutte e sotto i 7° C su strade bagnate offre praticamente le stesse prestazioni degli pneumatici estivi e invernali.



Anche i 4 Stagioni di Continental vengono realizzati per le auto, per i veicoli 4 X 4 e per gli automezzi commerciali.