Più spazio per i vivai, i muscolai ringraziano la Marina e il ministro Orlando

La Spezia - Come spiegato a CDS (leggi qui) dall'ammiraglio Giorgio Lazio, comandante marittimo Nord, la Marina militare ha accolto l'istanza presentata dalla Cooperativa mitilicoltori associati per la ricollocazione delle boe del poligono calibrazione tiri per unità navali.

Questo darà alla mitilicoltura spezzina la possibilità di aumentare gli spazi tra un vivaio e l'altro al fine di aumentare la qualità dei molluschi.



"A tale proposito la Cooperativa ringrazia sentitamente la Marina militare nella persona dell'ammiraglio Lazio che ha preso a cuore la problematica consapevole e partecipe nel voler dare ancora maggior valore a un prodotto così legato al territorio, e ringrazia altresì il ministro Orlando per avere accolto da subito le esigenze della categoria, e di essersi attivato con il governo e la Marina militare così da consentire di arrivare alla soluzione prospettata oggi. Servirà quindi un passaggio con l'Autorità di sistema portuale per ridisegnare la mitilicoltura spezzina congiuntamente con i Comuni interessati. A tale proposito la Cooperativa si attiverà immediatamente con il presidente Sommariva", commentano i muscolai in una nota.